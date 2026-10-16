طرح مردم‌ یاری با هدف خدمت‌ رسانی به ساکنان مناطق محروم، فقیر و آسیب‌ پذیر حاشیه شهر مشهد و در راستای مسئولیت‌ های ارتش جمهوری اسلامی ایران برای کمک به اقشار محروم در زمان صلح اجرا شده است و در جریان اجرای این طرح، ۵۸۶ نفر از ساکنان مناطق هدف از خدمات مختلف پزشکی و بهداشتی بهره‌ مند شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس درمانگاه خانواده و رئیس مجتمع درمانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) گفت:

سید مهدی شریفی افزود: این خدمات شامل ویزیت متخصص طب اورژانس، متخصص قلب، جراح عمومی، دندانپزشکی، مامایی، روانشناسی، بهداشت دهان و دندان، خدمات پرستاری، غربالگری فشار خون و قند خون و مشاوره تغذیه بوده است.

وی با اشاره به مشارکت کادر درمان در اجرای این طرح گفت: ۲۰ نفر از پزشکان، پرستاران، ماماها و کارشناسان حوزه‌ های بهداشت، تغذیه و روانشناسی به‌ صورت مستقیم در منطقه هدف حضور یافتند و خدمات مورد نیاز به مردم ارائه کردند. علاوه بر نیرو های حاضر در محل، حدود ۱۰ پزشک متخصص در رشته‌ های مختلف نیز در درمانگاه منطقه پدافند هوایی آماده ارائه خدمات به بیمارانی هستند که در جریان اجرای طرح برای ادامه درمان به این مرکز ارجاع می‌شوند و ویزیت این بیماران نیز به‌ صورت رایگان انجام می‌ شود.

توزیع ۴۵ میلیون تومان داروی رایگان میان نیازمندان

رئیس درمانگاه خانواده پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با تأکید بر رایگان بودن خدمات پزشکی ارائه‌ شده در محل اجرای طرح اظهار کرد: هزینه ویزیت پزشکان و خدمات مامایی از مردم دریافت نمی‌ شود و همکاران ما نیز برای مشارکت در این طرح، از دریافت حق‌ الزحمه خدمات خود صرف‌ نظر می‌ کنند تا امکان دسترسی اقشار کم‌ برخوردار به خدمات درمانی فراهم شود.

وی در ادامه گفت: بخش عمده داروهای مورد نیاز از محل نذورات و کمک‌ های کارکنان مجموعه تأمین می‌ شود و برای تأمین بخشی دیگر نیز پیگیری‌ هایی از طریق سلسله‌ مراتب سازمانی در تهران انجام شده است.

شریفی تصریح کرد: در جریان اجرای طرح مردم‌ یاری، حدود ۴۵ میلیون تومان دارو به‌ صورت کاملاً رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.

وی بیان کرد: تاکنون حدود ۷۰ بیمار برای ادامه روند درمان به درمانگاه ارجاع شده‌ اند و ویزیت این افراد نیز به‌ صورت رایگان انجام می‌ شود. همچنین برای دریافت خدمات دندانپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی، تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی نسبت به تعرفه‌ های دولتی برای بیماران در نظر گرفته‌ ایم. هزینه دریافتی بابت این خدمات نزدیک به قیمت تمام‌ شده است و سودی برای آن در نظر گرفته نشده است تا بیماران بتوانند با هزینه کمتری از خدمات درمانی استفاده کنند.

اجرای ماهانه طرح مردم‌ یاری در حاشیه شهر مشهد

رئیس درمانگاه خانواده منطقه پدافند هوایی شمال شرق خاطر نشان کرد: برنامه ما این است که طرح مردم‌ یاری به‌ صورت ماهانه و هر بار در یکی از روستاهای اطراف مشهد یا مناطق حاشیه‌ ای و حومه شهر اجرا شود.

شریفی ادامه داد: شناسایی مناطق هدف با کمک شهرداری و همچنین از طریق بازدیدهای میدانی کارکنان مجموعه انجام می‌ شود و پس از حضور در مناطق مختلف، وضعیت و میزان نیاز ساکنان بررسی و مناطق واجد شرایط برای اجرای طرح انتخاب می‌ شوند.

وی تأکید کرد: ارتباط و همکاری نزدیکی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد داریم و در حوزه‌ های مختلف نیز از حمایت‌ های این دانشگاه برخوردار بودیم. درمانگاه خانواده منطقه پدافند هوایی شمال شرق علاوه بر انجام مأموریت‌ های درمانی مربوط به کارکنان نظامی و خانواده‌ های آنان، به شهروندان غیرنظامی منطقه نیز خدمات ارائه می‌ دهد و این مرکز تنها درمانگاه تخصصی این بخش از شهر است و خدمات خود را به مردم، اعم از خانواده‌ های کارکنان نظامی و شهروندان غیر نظامی با تعرفه دولتی ارائه می‌ کند.

به گفته شریفی، خدمت‌ رسانی به مردم منطقه و کمک به ارتقای سلامت آنان در کنار انجام مأموریت های سازمانی و درمانی مربوط به کارکنان نظامی از جمله اقداماتی است که این مجموعه دنبال می‌ کند.