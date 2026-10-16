به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز جمعه (۲۴ مهر) به مصاف تیم ملی عراق رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا نخستین گام کاروان «جان‌فدای ایران قوی» در این بازی‌ها با موفقیت همراه شود.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار، نیمه نخست را با نتیجه ۲۴ بر ۸ به پایان رساندند و در ادامه با ثبت نتیجه نهایی ۸۱ بر ۲۳ نخستین پیروزی خود را در این دوره از مسابقات به دست آوردند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران که در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های عراق، کره جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است، شنبه ۲۵ مهر در دومین دیدار خود به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.