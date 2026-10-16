به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی در این خصوص با تاکید بر عزم جدی این شرکت با همکاری ارزشمند پلیس فراجا و دستگاه قضایی اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان برق یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های ما در راه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در این استان بعنوان منطقه گرم یک می باشد.

وی با تاکید بر مقابله با انشعابات برق غیرمجاز، به‌ویژه سودجویی برخی افراد از شبکه برق شهروندان برای استخراج غیرمجاز رمزارز، بیان کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، شبکه برق پایدار برای مشترکان فراهم شود و هیچ‌گونه مماشاتی در برابر سودجویانی که امنیت و آسایش عمومی مردم را هدف قرار می‌دهند، صورت نخواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به تشدید اقدامات مقابله‌ای با دارندگان این دستگاه ها گفت: با رصد هوشمندانه کنونی هیچ مزرعه امنی در امان نخواهد بود و با همکاری خوب نیروهای انتظامی که همچون تلاشگران صنعت برق همیشه در حال خدمت به مردم می باشند توانسته ایم نسبت آمارهای خوبی در زمینه کشف بدست آوریم.

وی در ادامه از امحای حدود ۶۰۰ دستگاه ماینر با همت همکاران توزیع برق خوزستان و اهواز خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات نظارتی و مقابله با تجهیزات غیرمجاز، حدود ۶۰۰ دستگاه ماینر به ارزش ۳۶ میلیارد ریال با حکم دستگاه قضایی پس از توقیف و انتقال به انبار تملیکی امحا شد.

فراتی با بیان اینکه این حجم از تجهیزات غیرمجاز در لحظه توانی بالغ بر ۱۴ هزار آمپر از شبکه برق مصرف می‌کردند، تصریح کرد: این میزان مصرف معادل بار الکتریکی کامل یک محله مسکونی بزرگ است که در صورت تداوم فعالیت، می‌توانست به‌راحتی سبب بروز نوسانات شدید، آسیب به تجهیزات عمومی برق و در نهایت خاموشی‌های ناخواسته برای شهروندان در شرایط دمایی خاص استان شود.

وی همچنین درباره جزئیات فنی فرآیند امحای این دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از بازگشت دوباره آن‌ها به چرخه بهره‌برداری غیرقانونی گفت: در این عملیات، ابتدا قاب‌های آلومینیومی دستگاه‌ها که کاربری منحصربه‌فردی برای ماینرها دارند، به طور کامل جداسازی و زیر فشار غلتک‌های صنعتی صاف شدند؛ همچنین بردهای الکترونیکی و تراشه‌های پردازشگر این دستگاه‌ها به طور کامل خرد و پودر شد تا امکان بازسازی یا استفاده مجدد از قطعات آن‌ها به صفر برسد.

مدیرعامل توزیع برق اهواز با تاکید بر تداوم طرح‌های ضربتی مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و مراکز استخراج رمزارز در سراسر استان، از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را به شماره‌های ۳۰۰۰۶۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا حراست اداره برق شهرستان ها و یا پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند تا از هدررفت انرژی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شناسایی و توقیف ۳۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) در قالب هفت مزرعه خانگی در نقاط مختلف کلانشهر اهواز خبر داده بود.