شهردار پاکدشت از تداوم خدمات رایگان چهار خط اتوبوس داخلی این شهر تا پایان سال خبر داد و گفت: این طرح که از ابتدای مهرماه آغاز شده، با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان شکرزاده درباره تداوم خدمات‌رسانی رایگان اتوبوس‌های داخلی شهر گفت : این طرح با توجه به استقبال شهروندان و موافقت شورای شهر، تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت ناوگان اتوبوسرانی داخلی افزود: در حال حاضر شش دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی شهروندان فعال هستند و چهار خط اتوبوس داخلی پاکدشت به‌صورت رایگان به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

شهردار پاکدشت با بیان اینکه این اتوبوس‌ها از ساعت ۷:۳۰ صبح فعالیت خود را آغاز می‌کنند، گفت: جابه‌جایی مسافران از مناطق پیرامونی شهر به مرکز و مسیر‌هایی از جمله شهرک انقلاب، حصار امیر و مسکن مهر انجام می‌شود.

شکرزاده هدف از اجرای این طرح را تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان، عنوان کرد و افزود: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، خدمات رایگان این چهار خط تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از فراهم شدن امکان استفاده از کارت بلیت مشترک حمل‌ونقل پاکدشت و تهران خبر داد و گفت: تجهیزات موردنیاز این طرح خریداری شده و با همکاری حوزه فناوری اطلاعات شهرداری تهران، امکان استفاده از کارت بلیت مشترک برای جابه‌جایی با اتوبوس‌های پاکدشت و ناوگان حمل‌ونقل تهران، از جمله مترو، فراهم خواهد شد.

شهردار پاکدشت همچنین از هزینه‌کرد بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی سامانه کارت بلیت مشترک حمل‌ونقل پاکدشت و تهران خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، شهروندان می‌توانند از یک کارت بلیت برای استفاده از ناوگان اتوبوسرانی پاکدشت و حمل‌ونقل عمومی تهران، از جمله مترو، استفاده کنند.