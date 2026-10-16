رئیس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت توجه به شرایط زندگی دانشجویان، توسعه زیرساخت‌های خوابگاهی و پیگیری نیاز‌های رفاهی آنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در سفر به اصفهان از بخش‌های مختلف دانشگاه‌های هنر و صنعتی اصفهان بازدید کرد و در جریان آخرین وضع زیرساخت‌های رفاهی، آموزشی و ورزشی این دو دانشگاه قرار گرفت.

در این بازدید، خوابگاه پسرانه دانشگاه هنر اصفهان که با تلاش ستاد محرومیت‌زدایی ارتش به‌صورت اساسی بازسازی شده و ظرفیت اسکان ۱۳۶ دانشجو را دارد، بازدید شد. همچنین در بازدید از خوابگاه دختران این دانشگاه، برخی نیاز‌های دانشجویان در حوزه حمل‌ونقل، توسعه فضای سبز و امکانات ورزشی مطرح شد.

حبیبا پس از افتتاح خوابگاه پسرانه دانشگاه هنر اصفهان، از سلف دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید و با دانشجویان گپ و گفتی صمیمانه داشت. وی در ادامه با حضور در نشست اعضای شورای دانشگاه صنعتی اصفهان و سپس از خوابگاه شماره ۲ این دانشگاه بازدید کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه عملیات بازسازی این خوابگاه افزود: در بازدیدی که سال گذشته از این مجموعه داشتم، تصور نمی‌کردم اقدامات اساسی بازسازی با چنین سرعتی انجام شود. خوشبختانه این خوابگاه با ظرفیت حدود ۴۲۵ نفر اکنون آماده شده و برای بهره‌برداری، به تأمین برخی تجهیزات و امکانات، نیاز دارد.

معاون وزیر علوم ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور دانشجویان، تجهیزات مورد نیاز هرچه سریع‌تر تأمین شود و این مجموعه در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

بازدید از فضا‌های ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده فناوری اطلاعات که در جریان حملات دشمن آسیب جدی دیده است، از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

حبیبا با اشاره به آسیب‌های واردشده به این مرکز در چندین نوبت بمباران دشمنان قسم خورده ملت ایران، این اقدام را مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دانست و بر ضرورت حفظ و مستندسازی آثار این حملات تأکید کرد.