رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و در دیدار با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول یادآور شد صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی‌های اقتصادی خود رویکردی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و به دور از فشار‌های بیرونی اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF)نشستی در چارچوب رایزنی‌های دوره‌ای میان مقامات ارشد پولی کشورمان و مسئولان صندوق بین‌المللی پول برگزار شد و طرفین آخرین تحولات اقتصاد کلان منطقه و افق رشد کشور‌های منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.

همتی در این نشست بر تاب‌آوری شاخص‌ها و ظرفیت‌های کشور در مدیریت تعادل‌های پولی و ارزی تأکید کرد و یادآور شد که صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یک نهاد تخصصی بین‌المللی، شایسته است در ارزیابی‌های اقتصادی خود رویکردی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و به دور از فشار‌های بیرونی اتخاذ کند و اثرات ناشی از محدودیت‌ها، شوک‌های ژئوپلیتیک و موانع تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی را به دقت در گزارش‌های ادواری خود منعکس سازد.

رییس‌کل بانک مرکزی، همچنین پیگیری حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران نزد صندوق، از جمله بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی، اعتباری و دسترسی به منابع حق برداشت مخصوص (SDR) را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه این دیدار، دکتر جهاد ازور نیز با ارائه گزارشی از آخرین برآورد‌های دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی پیرامون چالش‌های پیش‌روی اقتصاد‌های در حال ظهور و منطقه، بر تداوم گفت‌و‌گو‌ها و گسترش همکاری‌های فنی میان صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.