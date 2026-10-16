معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری از اجرای عملیات زیرسازی آسفالت بیش از ۶۱ کیلومتر از محور‌های فرعی و روستایی خبر داد.

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت محور‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت محور‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ‌سیدمهدی مرتضوی‌زاده با اشاره به ساخت ۴۰ دستگاه ابنیه فنی در راه‌های فرعی و روستایی این استان، گفت: همچنین اجرای عملیات آسفالت ۳۳ کیلومتر راه فرعی و روستایی، شرایط مناسبی را برای توسعه این محور‌ها و بهبود شرایط تردد کاربران جاده‌ای فراهم کرده است.

‌وی افزود: اجرای طرح‌های ساخت راه و ابنیه فنی، علاوه بر بهبود دسترسی مناطق روستایی، نقش مؤثری در ارتقاء زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش کیفیت خدمات جاده‌ای ایفا می‌کند.