تیم پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در بازدیدی سرزده از معادن و صنایع فولاد شهرستان بافق، وضعیت آلایندگی و اقدامات کنترلی این واحد‌ها را با هدف بررسی میزان رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در بازدیدی سرزده از معادن و صنایع فولاد شهرستان بافق، وضعیت آلایندگی و اقدامات کنترلی این واحد‌ها را با هدف بررسی میزان رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی ارزیابی کرد. سلیمانی‌زاده مسئول پایش و آلودگی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با اعلام این خبر گفت: این بازدید با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق و تیم پایش اداره کل، با هدف بررسی وضعیت زیست‌محیطی معادن و صنایع فولاد این شهرستان و ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی انجام شد.

وی افزود: پایش مستمر فعالیت‌های صنعتی و معدنی، بررسی وضعیت آلایندگی و ارزیابی اقدامات کنترلی واحد‌ها از مهم‌ترین محور‌های نظارت میدانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد است.

مسئول پایش و آلودگی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد تأکید کرد: این بازدید‌ها در چارچوب وظایف نظارتی محیط زیست و با هدف صیانت از محیط زیست، کنترل آلاینده‌های صنعتی و معدنی و پیگیری اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی صورت می‌گیرد.