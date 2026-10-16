به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه تعطیلی کامل اردوگاه‌های پناهجویان افغان در ایالت خیبرپختونخوا، از مهاجران افغان خواست به کشورشان بازگردند و از شرایط زندگی در افغانستان بهره‌مند شوند.

«خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت اردوگاه‌های پناهجویان افغان در ایالت خیبرپختونخوا این کشور، خواستار بازگشت مهاجران افغان به کشورشان شد.

وی با اشاره به وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: اگر شرایط زندگی در افغانستان مطلوب است و حکومت این کشور رفاه و آسایش فراهم کرده، مهاجران افغان باید به کشور خود بازگردند و از این شرایط بهره‌مند شوند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت پاکستان طی دو سال گذشته سیاست بازگرداندن مهاجران افغان را تشدید کرده و محدودیت‌های بیشتری برای اقامت آنان در نظر گرفته است. این روند از اکتبر ۲۰۲۳ با اجرای طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی آغاز شد و در سال ۲۰۲۵ به دارندگان برخی مدارک اقامتی و ثبت‌نام پناهندگی نیز گسترش یافت.

دولت پاکستان همچنین در سال ۲۰۲۵ وضعیت رسمی ۵۴ اردوگاه پناهجویان افغان را لغو کرد و روند تخلیه آنها را در دستور کار قرار داد.

اسلام‌آباد سیاست بازگرداندن مهاجران را با ملاحظات قانونی و امنیتی توجیه می‌کند؛ در مقابل، نهاد‌های بین‌المللی درباره پیامد‌های انسانی بازگشت اجباری و وضعیت مهاجرانی که با مشکلات امنیتی و اقتصادی در افغانستان مواجه هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

اظهارات خواجه آصف در ادامه سیاست‌های مهاجرتی اسلام‌آباد، بار دیگر موضوع آینده حضور میلیون‌ها مهاجر افغان در پاکستان و چگونگی بازگشت آنان به افغانستان را در کانون توجه قرار داده است.