به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکومیت شدید محدودیت‌های اعمال‌شده بر پوشش اسلامی در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، بر لزوم صیانت از حقوق آموزشی و کرامت انسانی زنان و دختران مسلمان تأکید کرد.

متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در محکومیت محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله: طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: تحصیلِ دانش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.

(بحارالانوار ج ۶۷ ص ۶۸) و (الجامع الصغیر شماره ۵۲۴۶)

طلاب، اساتید و کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران، همراه با مردم متدین ایران اسلامی، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر پوشش اسلامی در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان و پیامد‌های آن برای دانش‌آموزان و معلمان محجبه، اعمال این‌گونه رویه‌ها را مغایر با اصول کرامت انسانی و احترام به باور‌های دینی و حق بنیادین برخورداری برابر، از آموزش دانسته و بر ضرورت بازنگری مسئولانه در سیاست‌ها و مقررات منتهی به محرومیت زنان و دختران مسلمان از حقوق آموزشی و اجتماعی تأکید می‌کند.

حجاب در منظومه اعتقادی اسلام، جلوه‌ای از ایمان، عفاف و هویت دینی زن مسلمان و برخاسته از باور و انتخاب آگاهانه اوست؛ انتخاب حجاب شرعی در کشور مسلمان را نمی‌توان دستاویزی برای محروم‌سازی زنان از تحصیل، تدریس و مشارکت در عرصه‌های علمی و اجتماعی قرارداد و شایسته نیست دختران نونهال و جوان با وفاداری به اعتقادات دینی و بهره‌مندی از حق مسلم آموزش محروم گردند چراکه پاسداشت تأمین فرصت‌های برابر آموزشی، از مقتضیات عدالت و احترام به کرامت انسانی و وظیفه همه حکومت‌ها است و از طرفی تعالیم نورانی اسلام، علم‌آموزی را ارجی والا بخشیده و به مصداق روایت شریف از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله): «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ و مُسلِمَةٍ»؛ هیچ رویه و سلیقه‌ای نباید به مانعی برای دستیابی زنان و دختران به دانش، شکوفایی استعداد‌ها و ایفای نقش شایسته آنان در پیشرفت جامعه تبدیل شود، بلکه حکومت مستقر در جمهوری آذربایجان با جامعه نود و هفت درصدی مسلمان و پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند که در پیوند با فرهنگ و تمدن اسلامی می‌باشد با صیانت از هویت فرهنگی و مذهبی آن سرزمین و احترام به باور‌های دینی مردم، حق دختران و زنان را باید به رسمیت بشناسد و هیچ‌کس را به سبب پایبندی به شعائر دینی، در معرض تبعیض یا محرومیت قرار ندهد.

حوزه‌های علمیه خواهران، ضمن محکومیت محدودیت‌هایی که به محرومیت دانش‌آموزان و معلمان محجبه از حضور در کلاس‌های درس و تضییع حقوق آموزشی آنان می‌انجامد، از مسئولان جمهوری آذربایجان انتظار دارد مقررات و رویه‌های غیر شرعی پوشش در مراکز آموزشی را اصلاح نمایند و زمینه حضور امن و برابر دانش‌آموزان و معلمان محجبه را فراهم آورند و از اعمال هرگونه تبعیض مبتنی بر باور‌های دینی و پوشش اسلامی جلوگیری کنند و از مردم متدین و متشرع کشور آذربایجان بویژه نخبگان و فرهیختگان نیز انتظار می‌رود در همراهی با انتخاب آگاهانه زنان و دختران مسلمان کشورشان و کنشگری اصولی، مانعی محکم در برابر این تبعیض غیر انسانی ایجاد نمایند.

طلاب، اساتید و کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران کشور جمهوری اسلامی ایران، با اعلام حمایت معنوی از زنان و دختران مسلمان جمهوری آذربایجان، بر این حقیقت تأکید می‌کنند که دختران و زنان ایرانی بی شماری با داشتن حجاب هم اکنون در قله‌های رفیع علم و دانش ایستاده‌اند و در علوم و فنون مختلف از مردان نیز پیشی گرفته‌اند؛ لذا حجاب مانع علم آموزی و پیشرفت نیست، بلکه بخشی از هویت اعتقادی و انتخاب آگاهانه زن مسلمان است؛ و هیچ دختری نباید به بهای پایبندی به ایمان خویش، از حق آموزش و فرصت ساختن آینده خود محروم شود.

بار دیگر موکدا تکرار می‌شود که از مسئولان جمهوری آذربایجان انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردی عادلانه، مدبرانه و مبتنی بر احترام متقابل، ضمن توجه به دغدغه خانواده‌ها و جامعه بزرگ دینی آن کشور، با رفع محدودیت‌های تبعیض‌آمیز، زمینه تحقق حقوق آموزشی و اجتماعی زنان و دختران را بدون تمایز و محرومیت فراهم سازند؛ و العاقبة لاهل التقوی و الیقین

روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران جمهوری اسلامی ایران