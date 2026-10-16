وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان، با تأکید بر نقش محوری خانواده در تربیت نسل آینده، آموزش و توانمندسازی والدین، تقویت مشارکت تصمیم‌ساز انجمن‌های اولیا و مربیان و تعمیق پیوند خانه و مدرسه را از الزامات تحقق اهداف تربیتی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان، به شرح زیر است:

بسمه تعالی

هفته پیوند اولیا و مربیان، فرصتی برای بازخوانی این حقیقت بنیادین است که نظام تعلیم و تربیت، به همراهی هدفمند و آگاهانه خانواده به عنوان نخستین نهاد تربیتی نیاز دارد. این هفته، فراتر از یک مناسبت تقویمی، ضرورتی راهبردی برای پیوند عمیق میان دو رکن اصلی تربیت است.

در مواجهه با تحولات شتابان اجتماعی و چالش‌های ناشی از فناوری‌های نوین، تحقق اهداف تربیتی نیازمند تمرکز بر چهار محور اصلی است:

نخست: ضرورت آموزش و مشاوره خانواده؛ خانواده باید از حالت سنتی به سمت «والدگری آگاه» حرکت کند. تقویت انجمن‌های اولیا و مربیان در مسیر آموزش مهارت‌های فرزندپروری و مدیریت چالش‌های نوین، یک ضرورت پیشگیرانه است.

دوم: گذار از مشارکت حداقلی به مشارکت تصمیم‌ساز؛ انجمن‌های اولیا و مربیان باید از نقش مشورتی فراتر روند و در سطوح مختلف، به نهاد‌هایی فعال در تصمیم‌گیری و نظارت بر فرآیند تربیتی تبدیل شوند.

سوم: صیانت از هویت ملی و اسلامی؛ خانواده ایرانی، سنگربان اصلی حفظ ارزش‌ها و پرورش هویت ملی در برابر هجمه‌های فرهنگی است. پیوند خانه و مدرسه، تضمین‌کننده تاب‌آوری فرهنگی نسل آینده خواهد بود.

چهارم: تربیت، مأموریتی مشترک است؛ اگر مسیر خانه و مدرسه همسو نباشد، دانش‌آموز در میان دو گفتمان متضاد سرگردان خواهد شد. مشارکت واقعی، تنها از طریق اعتماد متقابل و گفت‌وگوی مستمر میان والدین و کادر آموزشی میسر است.

در این مسیر، برنامه‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، آموزش و پرورش را عرصه‌ای برای مشارکت واقعی مردم و تربیت نسل آینده می‌دانند؛ رویکردی که در «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» تجلی یافته و بر این باور استوار است که «اگر مردم پای‌کار بیایند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».

در این نگاه، نظام تعلیم و تربیت در «قدم اول» نه‌فقط با ساخت مدارس، که با توانمندسازی والدین، تقویت انجمن‌های اولیا و مربیان و پیوند عمیق خانه و مدرسه، به دنبال تربیت نسلی مصمم، خلاق و مسئولیت‌پذیر است که ایران را به جایگاه والای خود برساند.

ضمن تبریک هفته پیوند اولیا و مربیان، از تمامی اولیای محترم و مربیان گرامی که با همدلی و مسئولیت‌پذیری، مسیر تربیت نسل آینده را هموار می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، پیوندی ماندگار میان خانه و مدرسه شکل گیرد و آینده‌ای روشن برای فرزندان این مرز و بوم رقم بخورد.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش‌وپرورش