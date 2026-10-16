پروژه بهسازی معابر شهری قلعه‌گنج به مساحت ۱۸۰ هزار مترمربع افتتاح شد و طرح توسعه ارتباطات روستایی در روستای چاه‌سیاهی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، پروژه بهسازی معابر شهری قلعه‌گنج به مساحت ۱۸۰ هزار مترمربع افتتاح شد و طرح توسعه ارتباطات روستایی در روستای چاه‌سیاهی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

در آیین افتتاح پروژه بهسازی معابر شهری، دکتر ذاکر، معاون عمرانی استاندار کرمان، دکتر خانه‌گیر، مدیرکل امور شهری استانداری کرمان، دکتر شکرالهی، نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان، امام جمعه و صادقی، شهردار قلعه‌گنج حضور داشتند.

پروژه بهسازی معابر شهری قلعه‌گنج در سطح ۱۸۰ هزار مترمربع، با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت معابر، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای سیمای شهری اجرا شده است.

همچنین طرح توسعه ارتباطات روستایی در روستای چاه‌سیاهی از توابع شهرستان قلعه‌گنج، با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این طرح با پوشش ۳۹ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۱۱ نفر، در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات مخابراتی و اینترنت همراه اجرا شده است.

اجرای این پروژه‌ها در حوزه‌های عمران شهری و توسعه ارتباطات روستایی، گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رفاه شهروندان و روستاییان شهرستان قلعه‌گنج به شمار می‌رود.