به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی در نشست بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان ملایر با حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت پیگیری جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تحقق سهم این صندوق تاکید کرد و افزود: صندوق بیماران خاص ردیف بودجه‌ای جداگانه دارد و برای حمایت از بیماران خاص ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: به طور میانگین هر استان جداگانه پنج هزار میلیارد ریال سهم از این اعتبار می‌گیرد و کمیسیون بهداشت مجلس برای تحقق این سهم بودجه باید به‌طور جدی پیگیری کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در حوزه سلامت، تصریح کرد: سه هزار نیروی شرکتی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.

آقای حاجی‌بابایی همچنین فرسودگی تخت‌های بیمارستانی را از مشکلات مهم بیان کردو گفت: بیمارستان‌هایی در کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ سال فعالیت می‌کند و بیش از هزار و ۵۰۰ تخت فرسوده بیمارستانی در استان همدان نیازمند تعویض است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان ملایر گفت: ملایر ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف دارد و ارتقای دانشکده علوم پزشکی ملایر باید با اولویت‌دار در دستور کار قرار گیرد.