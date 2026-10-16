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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به صندوق بیماران خاص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آقای حمیدرضا حاجیبابایی در نشست بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان ملایر با حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت پیگیری جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تحقق سهم این صندوق تاکید کرد و افزود: صندوق بیماران خاص ردیف بودجهای جداگانه دارد و برای حمایت از بیماران خاص ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: به طور میانگین هر استان جداگانه پنج هزار میلیارد ریال سهم از این اعتبار میگیرد و کمیسیون بهداشت مجلس برای تحقق این سهم بودجه باید بهطور جدی پیگیری کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در حوزه سلامت، تصریح کرد: سه هزار نیروی شرکتی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
آقای حاجیبابایی همچنین فرسودگی تختهای بیمارستانی را از مشکلات مهم بیان کردو گفت: بیمارستانهایی در کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ سال فعالیت میکند و بیش از هزار و ۵۰۰ تخت فرسوده بیمارستانی در استان همدان نیازمند تعویض است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان ملایر گفت: ملایر ظرفیت بسیار بالایی در حوزههای مختلف دارد و ارتقای دانشکده علوم پزشکی ملایر باید با اولویتدار در دستور کار قرار گیرد.