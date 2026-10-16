به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران از میز خدمت معاونت اقتصادی در ۲۰ ماه گذشته، چهارمین دوره میز خدمت از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های متولی استعلام در محل سالن معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان برگزار می‌شود.

عبدالعلی کیان‌مهر، از تمامی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که در فرآیند استعلامات با چالش مواجه شده یا در صف انتظار قرار دارند، دعوت کرد با حضور در این میز خدمت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و طبق ضوابط، پاسخ استعلام‌های خود را دریافت کنند.