پلیس فرانسه به‌دلیل جراحات شدید وارده به نوجوانان در اعتراضات مدارس زیر سؤال رفت، نوجوانان معترض در فرانسه دچار جراحاتی مشابه جراحات جنگی شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از گاردین، پلیس فرانسه به‌دلیل جراحات شدید وارده به نوجوانان در اعتراضات مدارس زیر سؤال رفت.

وکلا و گروه‌های حقوقی در فرانسه اظهار کرده‌اند: چند نوجوان در جریان اعتراضات مدارس، بر اثر سلاح‌های پلیس دچار جراحاتی مشابه جراحات جنگی شده‌اند و شمار بی‌سابقه‌ای از کودکان بازداشت شده‌اند. برخی ضرب‌وشتم یا توهین‌های نژادی نیز گزارش شده است.

فرانسه اکنون در هفته چهارم بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی جوانان در چند دهه اخیر به سر می‌برد؛ جنبشی که در جریان آن صد‌ها دبیرستان در سراسر کشور توسط دانش‌آموزان بسته شده‌اند. دانش‌آموزان خواستار جایگزینی معلمان غایب و تعمیر ساختمان‌های فرسوده هستند.

وزیر کشور فرانسه، لوران نونیز، به سنای این کشور گفت پلیس درباره ۳۶ ادعای خشونت مأموران علیه معترضان تحقیقات داخلی آغاز کرده است؛ از جمله چهار کودک که به‌ظاهر بر اثر سلاح‌های انفجاری «مثله» شده‌اند و شش نفر که دچار «جراحات قابل‌توجه» شده‌اند. همچنین شکایت‌های دیگری درباره ضرب‌وشتم، توهین یا تجاوز جنسی ادعایی مطرح شده است.