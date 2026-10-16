به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: سرخون با ۳۴ درجه سانتی گراد گرم‌ترین ایستگاه استان است.

قطره افزود: تا روز یک شنبه هفته آینده، آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری (در پاره‌ای نقاط غبار رقیق)، همراه با افزایش ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و با تقویت شرایط ناپایداری در ساعات بعدازظهر و شب هنگام در پاره‌ای نقاط به ویژه نواحی شمالی و شرقی احتمال رگبارموقتی و رعد و برق پیش بینی می‌شود.