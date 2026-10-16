ابوذر عطا پور گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده به نتیجه رسیده، بخشی در دست اقدام است و برای سایر موارد نیز راهکارهای لازم در حال بررسی و تدوین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در آیین گرامیداشت روز پرستار با تأکید بر پیگیری مطالبات جامعه پرستاری گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده به نتیجه رسیده، بخشی در دست اقدام است و برای سایر موارد نیز راهکارهای لازم در حال بررسی و تدوین است.

ابوذر عطاپور افزود:پرستاران با صرف وقت، توان و تخصص خود برای سلامت مردم و خدمت‌رسانی به جامعه تلاش می‌کنند و خدمات آنان شایسته قدردانی است.

وی افزود:حضرت زینب(س) با نقش ماندگار خود در تداوم نهضت امام حسین(ع) و زنده نگه‌داشتن پیام عاشورا، جایگاهی برجسته در تاریخ اسلام دارند.