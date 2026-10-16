به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر درمان تامین اجتماعی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم خدمات درمانی برای بهره‌مندی همه شهروندان به خصوص خانواده‌های تحت پوشش در مراکز تبعی این نهاد گفت: در یک سال گذشته ۱۹ هزار مورد عمل جراحی در مراکز درمانی این نهاد در استان انجام شده است.میرنادر موسوی افزود: در این مدت همچنین افزون بر ۲.۵ میلیون ویزیت در استان صورت گرفته است. وی اضافه کرد: در یک سال گذشته ۲۸ هزار مورد بستری در مراکز درمانی آذربایجان غربی ثبت شده است.موسوی با اشاره به فعالیت ۱۳ مرکز درمانی زیرمجموعه این نهاد ادامه داد: در حال حاضر، کمبود تخت‌های بستری از مشکلات موجود در حوزه درمان استان است که امیدواریم با همت جمعی، این کسری جبران شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی آذربایجان غربی مواجه هستیم که امیدواریم این مشکل تا آذرماه آتی برطرف شود.