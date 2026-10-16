به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواسط هفته آینده با توجه به شرایط ناپایداری جو و انباشت رطوبت در منطقه و استان، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط بویژه مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و جنوب شرقی مورد انتظار است.

او ادامه داد: طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.