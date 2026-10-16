رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، با هشدار درباره احتمال بارندگیهای شدید ناشی از پدیده ال‌نینو، بر مدیریت زمان کاشت گندم و جو دیم برای جلوگیری از خسارت به مزارع آذربایجان شرقی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مظفر روستایی با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه زمان کاشت گفت: بهترین زمان کاشت گندم و جودردیمزار‌های مناطق سردسیر استان مهرماه و گرمسیر از جمله بخش‌هایی از میانه و خدآفرین پس از ۱۵ آبان است.

وی اضافه کرد: کشاورزان مناطق سردسیر از جمله ترکمانچای، هشترود، چاراویماق، مراغه و مناطق کوهستانی کاشت خود را مهرماه انجام دهند و برای هر هکتار ۱۷۰ کلیوگرم بذر استفاده کنند.

وی افزود: کشاورزان مناطق سردسیر برای گندم در زمان کاشت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و ۵۰ کیلوگرم سوپر فسفات به صورت جای‌گذاری استفاده کنند.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به کشاورزان مناطق گرمسیری نیز توصیه کرد: برای هر هکتار ۱۱۰ تا ۱۴۰ کیلو بذر استفاده کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری افزود: تاخیر در کاشت گندم فرصت پنجه‌زنی گیاه را کاهش می‌دهد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، فعالیت پدیده ال‌نینو در استان از نیمه دوم آبان شروع می‌شود و هشدار‌های لازم برای انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور مهار سیلاب‌های احتمالی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است.