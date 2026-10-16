استاندار کرمان در مراسم بزرگداشت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان، بر ضرورت تبیین نقش مردم این استان در مبارزات انقلابی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در مراسم بزرگداشت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان، بر ضرورت تبیین نقش مردم این استان در مبارزات انقلابی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

دکتر محمدعلی طالبی، شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهرماه در مراسم بزرگداشت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان افزود:امیدواریم با برگزاری برنامه‌های نمادین، نقش برجسته مردم کرمان در مبارزات انقلابی را یادآوری کنیم و زمینه تقویت ایمان و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم آوریم.

وی افزود:یادآوری نقش کرمان در مبارزات علیه رژیم پهلوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ حرکتی که بر روند مبارزات انقلابی در ادامه مسیر تأثیر گذاشت و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن‌ماه منجر شد.