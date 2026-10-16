جشنواره بزرگ شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها با حضور پرشور مردم و گرامیداشت شهدای حماسه کوه سیاه در شهر دهدشت برگزار شد.

دهدشت، دومین ایستگاه جشنواره بزرگ شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها

دهدشت، دومین ایستگاه جشنواره بزرگ شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دومین ایستگاه و جشنواره بزرگ شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها، پس از آغاز در شهر دوگنبدان، شامگاه پنجشنبه در شهر دهدشت برگزار شد و با استقبال گسترده مردم شهرستان کهگیلویه همراه بود.

گرامیداشت یاد شهدا و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری

بخش نخست این برنامه به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای حماسه کوه سیاه اختصاص داشت.

در این بخش، انیمیشن مستند حماسه کوه سیاه برای حاضران پخش شد تا گوشه‌ای از رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدای این حماسه تاریخی یادآوری شود.

اجرای موسیقی محلی و ملی، شاهنامه‌خوانی، رجزخوانی و پرچم‌گردانی از دیگر بخش‌های این فستیوال بود که با استقبال حاضران همراه شد.

ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، در این مراسم ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در این آیین بر اهمیت شادی و نشاط اجتماعی در پویایی جامعه، تاکید کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های مناسب برای نشاط اجتماعی، حضور خانواده‌ها در برنامه‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان در فعالیت‌های اجتماعی از ضرورت‌های جامعه امروز است.

مجید پارسایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه جوانان، گفت: برنامه‌های مرتبط با ستاد ساماندهی امور جوانان، غنی‌سازی اوقات فراغت و افزایش شادی و نشاط اجتماعی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت این اداره کل به شمار می‌رود.

پارسایی افزود: برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری با مشارکت جوانان و خانواده‌ها، فرصتی برای تقویت تعاملات اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌ها در برنامه‌های جمعی است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها در شهر‌های مختلف استان، بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های جوانان و افزایش نشاط در جامعه تأکید کرد.

پایان جشنواره در یاسوج هم‌زمان با میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار

جشنواره بزرگ شادی و نشاط جوانان و خانواده‌ها که فعالیت خود را از شهر دوگنبدان آغاز کرده بود، پس از برگزاری دومین برنامه در دهدشت، روز جمعه با اجرای برنامه پایانی در شهر یاسوج به کار خود پایان می‌دهد.