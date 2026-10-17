طرح ملی «مهتاب» با هدف کاهش تلفات انرژی، شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و تقویت پایداری شبکه برق، همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، سی و دومین مرحله طرح ملی «مهتاب» همزمان با سراسر کشور و با صدور فرمان عملیاتی مهندس اله داد مدیرعامل شرکت توانیر، وارد مرحله اجرایی شد.

مدیر عامل توانیر در ارتباط برخط همچنین بر استاندارد سازی آمپراژ انشعابات پر مصرف و اجرای دستورالعمل جدید پاداش گزارشات جهت هوشمند سازی انشعابات پرمصرف تاکید کرد.

در این مرحله، هزار و ۵۰۰ گروه عملیاتی مشارکت دارند و در بیش از ۵۵۰ منطقه در سطح کشور اقدامات میدانی و نظارتی، شناسایی و رفع موارد مؤثر بر افزایش تلفات و پایش وضعیت شبکه، به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز در چارچوب این طرح، با بسیج ظرفیت‌های عملیاتی و نظارتی خود، اجرای برنامه‌های میدانی و پایش هوشمند شبکه را در حوزه خدماتی آغاز کرده است.

این اقدامات با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان، توزیع عادلانه برق و تقویت پایداری شبکه در روز‌های اوج مصرف تابستان در حال انجام است.

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