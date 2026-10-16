دراندونزی، مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در این کشور تشدید شده و آلودگی هوا در برخی مناطق این کشور به سطح خطرناک رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در اندونزی تشدید شده و آلودگی هوا در برخی مناطق این کشور به سطح خطرناک رسیده است؛ بحرانی که با گسترش دود به کشور‌های همسایه، بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در شهر پالانگ‌کارایا، مرکز استان کالیمانتان مرکزی اندونزی، دود غلیظ آسمان را به رنگ زرد و نارنجی درآورده و دید افقی را به چند ده متر کاهش داده است. آتش‌سوزی‌ها ماه‌هاست در بخش‌هایی از سوماترا، بورنئو و پاپوآ ادامه دارد و خشکسالی ناشی از پدیده ال‌نینو، به گسترش حریق‌ها دامن زده است.

ده‌ها هزار نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی‌ها به کار گرفته شده‌اند، اما آتش‌سوزی در زمین‌های توربی، که امکان ادامه سوختن در زیر سطح خاک را دارد، عملیات اطفای حریق را دشوار کرده است.

در پی تشدید بحران، رئیس‌جمهور اندونزی رئیس جدید سازمان ملی مقابله با بلایای طبیعی را منصوب کرده و دولت این کشور نیز با دریافت کمک‌های خارجی برای مهار آتش‌سوزی‌ها موافقت کرده است.

در همین حال، آثار این بحران به کشور‌های همسایه نیز رسیده است. در مالزی نیز مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی‌های اندونزی کیفیت هوا را در شماری از مناطق کاهش داده و به تعطیلی موقت مدارس در برخی مناطق انجامیده است. انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، اعلام کرده است دولت این کشور همه تلاش خود را برای همکاری با اندونزی به‌منظور مهار آلودگی فرامرزی انجام داده است؛ با این حال، کوالالامپور فعلاً قصد ندارد علیه جاکارتا اقدام قضایی یا اعتراض رسمی دیپلماتیک انجام دهد.

در سنگاپور، شاخص ۲۴ ساعته آلودگی هوا در منطقه مرکزی صبح جمعه به ۲۲۷ رسید که در محدوده بسیار ناسالم قرار دارد. مالزی نیز با افزایش آلودگی هوا روبه‌روست و در تیمور شرقی، مدارس برای سه روز به علت مه‌دود تعطیل شده‌اند.

از سوی دیگر، نخست‌وزیر سنگاپور اعلام کرده است دولت این کشور در حال بررسی شرکت‌های احتمالی مسئول آتش‌سوزی‌هاست و در صورت احراز مسئولیت، امکان پیگیری قضایی بر اساس قوانین مربوط به آلودگی فرامرزی وجود دارد. دولت مالزی نیز بر ادامه گفت‌و‌گو با اندونزی برای مقابله با این بحران تأکید کرده است.

تداوم آتش‌سوزی‌ها و گسترش دود در منطقه، بار دیگر ضرورت مقابله با تخریب جنگل‌ها، جلوگیری از آتش‌زدن غیرقانونی زمین‌ها و همکاری کشور‌های جنوب شرق آسیا برای مهار آلودگی فرامرزی را برجسته کرده است.