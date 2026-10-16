پیروز مجتهدزاده، پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران، درگذشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیروز مجتهدزاده، استاد و پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ درگذشت.

مرحوم مجتهد زاده طی چند دهه فعالیت علمی، درباره مرز‌های ایران، خلیج فارس و مسائل سرزمینی کشور پژوهش کرد و از چهره‌های شناخته‌شده این حوزه به شمار می‌رفت. او بعد از سال‌ها بیماری دار فانی را وداع گفت.

پیروز مجتهدزاده در ۲۰ بهمن ۱۳۲۴ در شهر نور استان مازندران متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جغرافیای انسانی و اقتصادی در دانشگاه تهران آغاز کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت. مجتهدزاده در دانشگاه منچستر کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی گرفت و سپس در دانشگاه آکسفورد و دانشگاه لندن در همین حوزه به تحصیل و پژوهش پرداخت.

بخش عمده فعالیت علمی او به مطالعه جغرافیای سیاسی ایران، مرز‌های بین‌المللی، موقعیت راهبردی تنگه هرمز و مسائل حاکمیتی خلیج فارس اختصاص داشت. او در دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران، فعالیت دانشگاهی داشت و در محافل علمی بین‌المللی نیز به‌عنوان پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک شناخته می‌شد.

از آثار شناخته‌شده مجتهدزاده می‌توان به کتاب‌های «جغرافیای سیاسی تنگه هرمز»، «جزایر تنب و ابوموسی»، «جغرافیای تاریخی خلیج فارس» و کتاب انگلیسی Small Players of the Great Game اشاره کرد. او در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود به دفاع از مواضع ایران درباره نام خلیج فارس و حاکمیت بر جزایر سه‌گانه توجه ویژه‌ای داشت.

مجتهدزاده در طول فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه مطالعات مرزی و ژئوپلیتیک خلیج فارس حضوری مستمر داشت و آثارش در مباحث مربوط به موقعیت منطقه‌ای ایران مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته‌اند. درگذشت او، پایان زندگی یکی از پژوهشگرانی است که بخش مهمی از فعالیت دانشگاهی خود را به بررسی جایگاه جغرافیایی و راهبردی ایران اختصاص داد.