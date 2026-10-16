مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت:بیش از یک همت از منابع مولدسازی دارایی‌های بدون استفاده در مسیر کیفیت بخشی به آموزش،توسعه و تجهیز مدارس استان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های بدون استفاده صرفاً یک فرایند مالی نیست، گفت: منابع حاصل از این اقدام در امتداد برنامه‌های هدفمند آموزش‌وپرورش برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی، بهبود امکانات مدارس، تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت قرار می‌گیرد.

سید عیسی سهرابی با اشاره به پیش‌بینی تحقق بیش از یک همت منابع از محل مولدسازی دارایی‌های بدون استفاده، افزود: مولدسازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، فرصتی برای تبدیل ظرفیت‌های بدون استفاده به منابع قابل استفاده در مسیر توسعه ی آموزش‌وپرورش استان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت پیشبرد برنامه‌ها به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و بر اساس اولویت‌ها گفت: منابع حاصل از مولدسازی باید در امتداد نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش و با رویکردی برنامه‌محور مورد استفاده قرار گیرد تا آثار آن در توسعه‌ ی امکانات آموزشی و بهبود شرایط یادگیری دانش‌آموزان نمایان شود.

سهرابی بیان کرد: در این مسیر، هر ظرفیت و دارایی بدون استفاده‌ای که در مناطق مختلف استان وجود دارد، باید با بررسی کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی مورد توجه قرار گیرد تا امکان بهره‌برداری مؤثر از آن فراهم شود.

وی گفت:هدف این است که ظرفیت‌های راکد، به فرصتی برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مدارس و تقویت امکانات آموزشی در همان مسیر توسعه‌ای آموزش‌وپرورش تبدیل شوند.

سهرابی افزود: رویکرد آموزش‌وپرورش لرستان، پیشبرد هماهنگ برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف و استفاده ی بهینه از همه ی ظرفیت‌های قانونی و منابع در دسترس است تا بر اساس آن برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و اصلاح مسیر در کنار یکدیگر قرار گیرند و اقدامات انجام‌شده به نتایج ملموس و قابل سنجش برسد .