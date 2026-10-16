محمدرضا بابایی، در پیامی روز پرستار را به تمامی پرستاران خدوم، پرتلاش و صبور استان یزد تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی، در پیامی روز پرستار را به تمامی پرستاران خدوم، پرتلاش و صبور استان یزد تبریک گفت. در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پنجم جمادی‌الاول، خجسته زادروز عقیله بنی‌هاشم، پرچمدار ایثار و شکوه صبر، حضرت زینب کبری (س)، به شایستگی به عنوان «روز پرستار» نام‌گذاری شده است. این تقارن مبارک، یادآور قداست و عظمت حرفه‌ای است که با فداکاری، عطوفت و مهرورزی گره خورده است.

پرستاران، این سپیدپوشانِ بی‌ادعای عرصه سلامت، تجلی‌گاه ناب‌ترین مراتب ایثار و ازخودگذشتگی‌اند. آنان با تأسی به سیره بانوی بزرگ کربلا، در سخت‌ترین شرایط و در مواجهه با رنج و بیماری، مرهمی بر درد‌های جسم و جان بیماران می‌نهند و با صبوری و تعهد، امید به زندگی را در کالبد جامعه می‌دمند.

استان دارالعباده و دارالعلم یزد که همواره به عنوان یکی از قطب‌های برجسته پزشکی و درمانی در کشور شناخته می‌شود، جایگاه ممتاز خود را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی و تخصص کادر درمان و در خط مقدم آن، پرستاران دلسوز و متعهدی است که با تمام توان برای ارتقای سلامت عمومی می‌کوشند.

بی‌شک در مسیر تحقق چشم‌انداز «یزد پایدار»، تأمین سلامت و نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه، جز با نقش‌آفرینی مؤثر و فداکارانه شما مدافعان سلامت میسر نخواهد بود. مدیریت ارشد استان نیز همواره حمایت از حقوق این قشر زحمتکش و ارتقای زیرساخت‌های درمانی را وظیفه و اولویت خود می‌داند.

اینجانب فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران خدوم، پرتلاش و صبور استان یزد تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سرافرازی و توفیق روزافزون این عزیزان را در سایه‌سار توجهات حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) مسئلت دارم.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد