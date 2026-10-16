فرمانده سپاه کربلای استان مازندران، با صدور پیامی میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را گرامیداشت و ازهنر و ایثار این فرشتگان نجات بخش در جامعه گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز پرستار، پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

زادروز خجسته بانوی صبر و بصیرت، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، تجلی این حقیقت ناب است که چگونه ایمان عمیق به پروردگار، در دل طوفان‌ها و رنج‌ها، به کوهی از استواری و چشمه‌ای از مهربانی بدل می‌شود.

در مکتب این بانوی بزرگ، «صبر» و «بصیرت» روحی زنده‌اند که در برابر کوه مصیبت‌ها خم به ابرو نمی‌آورند و در تاریک‌ترین لحظات، دستگیر رنج‌دیدگان می‌شوند. حضرت زینب (س) به تمامی اعصار آموخت که حتی در سخت‌ترین آوردگاه‌های زندگی، می‌توان پاسدار حریم کرامت انسان بود، امانت‌دار حقیقت ماند و چراغ امید را روشن نگاه داشت.

گره‌خوردن این میلاد فرخنده با نام «روز پرستار»، پیوندی است بس معنادار میان «معرفت» و «خدمت». پرستاری هنر تپیدن برای جان انسان‌هاست؛ میدانی خطیر که در آن، تخصص و دانش حرفه‌ای با روح لطیف انسانی و وجدانی بیدار درهم می‌آمیزد. آن‌گاه که دستان مهربان و صبور یک پرستار، مرهمی بر اضطراب و درد بیماری می‌شود، بی‌شک این خدمت عاشقانه، رنگ‌وبوی عبادت به خود می‌گیرد.

حافظه تاریخی مردم نجیب و قدرشناس دیار علویان، هرگز حماسه‌آفرینی‌های کادر درمان را در روز‌های دلهره‌آور همه‌گیری کرونا از یاد نخواهد برد. امروز نیز در این برهه حساس و در امتداد روز‌های پس از «جنگ دوازده‌روزه» و «دفاع مقدس سوم»، التیام درد‌های جسمی و پاسداری از آرامش روانی جامعه، رسالت سنگین شما فرشتگان نجات را بیش از هر زمان دیگری حیاتی و مقدس جلوه می‌دهد.

اینجانب با ادای احترام قلبی به روح پاک شهدای والامقام سلامت، فرارسیدن میلاد پرنور عقیله بنی‌هاشم (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران دلسوز و کارکنان زحمتکش مراکز درمانی استان مازندران، به‌ویژه همکاران عزیزم در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سپاه کربلا و همچنین خانواده‌های نجیب و صبورشان، از صمیم قلب شادباش می‌گویم.

باور عمیق دارم که تکریم و قدردانی واقعی از شما عزیزان، در واژه‌ها و تبریک‌ها خلاصه نمی‌شود. پاسداشت شایسته مقام پرستار، در گرو شنیدن درددل‌ها، صیانت از جایگاه و منزلت حرفه‌ای و تلاشی مسئولانه برای بهبود شرایط کاری شماست؛ رسالتی که بر دوش همه ما مسئولان است و هرگز نباید به قاب یک روز خاص محدود بماند.

از درگاه خداوند سبحان، به یمن این میلاد نورانی، برای خانواده بزرگ و شریف پرستاری، تنی سالم و دلی سرشار از امید، برای خانواده‌های همراه و مهربانشان، برکت و آرامش و برای تمامی بیماران چشم‌انتظار، شفای عاجل آرزومندم.

سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد

فرمانده سپاه کربلا استان مازندران