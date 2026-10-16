به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز و در سالروز میلاد حضرت زینب (س)، زائران و مجاوران حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برای عرض تبریک و تهنیت به این حرم نورانی و ملکوتی می آیند.

اجرای گروه سرود فرزندان ایران، سخنرانی مذهبی حجت‌الاسلام صفری و مولودی‌خوانی حاج خائف‌پناه از برنامه‌های آستان مقدس شاهچراغ (ع) است.

همچنین در این مراسم بسته‌های تبرکی توزیع می‌شود.

برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این مناسبت در دیگر بقاع متبرکه استان فارس هم برگزار می‌شود.

امروز بیست و چهارم مهر مصادف با پنجم جمادی‌الاول، سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) است.