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خیران آذربایجان غربی امسال ۱۷۴ میلیارد تومان زکات پرداخت کردهاند که ۳۷ درصد بیشتر از پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۷۴ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده که ۳۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. مهرداد محمدزاده افزود: بخش مهمی از این زکات جمع آوری شده در راستای محرومیت زدایی هزینه شده است. وی اضافه کرد: توسعه زیرساختهای مردمی برای جمعآوری و مدیریت زکات بسیار ضروری است و باید با سرعت به این سمت حرکت کنیم.محمدزاده ادامه داد: با ایجاد خانههای زکات در روستاهای استان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، از منابع و برکات خدادادی این منطقه در راستای گسترش فرهنگ زکات و حمایت هرچه بیشتر از محرومان و نیازمندان استفاده کنیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی بر توسعه مشارکتهای مردمی، تقویت فرهنگ زکات و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای بهرهگیری از ظرفیت روستاها در حمایت از خانوادههای نیازمند تأکید کرد.