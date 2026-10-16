به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۷۴ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده که ۳۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. مهرداد محمدزاده افزود: بخش مهمی از این زکات جمع آوری شده در راستای محرومیت زدایی هزینه شده است. وی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های مردمی برای جمع‌آوری و مدیریت زکات بسیار ضروری است و باید با سرعت به این سمت حرکت کنیم.محمدزاده ادامه داد: با ایجاد خانه‌های زکات در روستا‌های استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، از منابع و برکات خدادادی این منطقه در راستای گسترش فرهنگ زکات و حمایت هرچه بیشتر از محرومان و نیازمندان استفاده کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی بر توسعه مشارکت‌های مردمی، تقویت فرهنگ زکات و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای بهره‌گیری از ظرفیت روستا‌ها در حمایت از خانواده‌های نیازمند تأکید کرد.