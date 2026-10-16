به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، معاون نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد چین بار دیگر حمایت خود را از عضویت کامل این کشور در گروه بریکس اعلام کرده و خواستار تداوم نقش مالزی در تقویت همکاری‌های چین با کشور‌های عضو اتحادیه آسه‌آن شده است.

احمد زاهد حمیدی، معاون نخست‌وزیر مالزی، پس از دیدار با دینگ شوئه‌شیانگ، معاون نخست‌وزیر چین، در پکن گفت پکن در این دیدار بار دیگر بر حمایت خود از پیوستن مالزی به‌عنوان عضو کامل بریکس تأکید کرده است؛ حمایتی که پیش‌تر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز اعلام کرده بود.

زاهد افزود نخست‌وزیر مالزی پیش‌تر حمایت کشور‌های عضو اصلی بریکس را برای پذیرش این کشور جلب کرده است.

به گفته معاون نخست‌وزیر مالزی، چین همچنین خواستار ادامه نقش‌آفرینی کوالالامپور در تقویت همکاری میان چین و آسه‌آن، از جمله در چارچوب همکاری سه‌جانبه چین، آسه‌آن و شورای همکاری خلیج فارس شده است.

وی گفت مالزی پیش‌تر میزبان نشست مشترک این سه طرف بوده و انتظار می‌رود در نشست بعدی که قرار است در چین برگزار شود، بار دیگر در تقویت این همکاری‌ها نقش داشته باشد.

توسعه استفاده از یوآن در مبادلات تجاری چین با مالزی و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و بررسی سازوکار‌های تسویه مالی با استفاده از رینگیت، یوآن و ارز‌های کشور‌های خلیج فارس نیز از دیگر محور‌های همکاری مورد اشاره زاهد بود.

چین قرار است ریاست دوره‌ای بریکس را در سال ۲۰۲۷ برعهده بگیرد و میزبان نوزدهمین اجلاس این گروه باشد.