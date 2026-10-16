به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،راه‌اندازی این دپارتمان با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، حفظ اصالت هنر نمدمالی و کمک به تولید و عرضه محصولات نوین نمدی انجام شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در آیین آغاز فعالیت این دپارتمان گفت: نام‌گذاری شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد، اقدامی ارزشمند برای حفظ سنت‌ها، فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های بومی منطقه است.

محمد علوی افزود: با توجه به جایگاه نمد در هویت فرهنگی و صنایع بومی شهرکرد، توجه تخصصی به این هنر و صنعت و معرفی ظرفیت‌های آن در سطح ملی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای معرفی نمد در استان گفت: توسعه زنجیره گردشگری و تولید نمد در محله نمدمال‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط در استان در ۲ سال گذشته، از جمله اقداماتی است که به معرفی این ظرفیت کمک کرده است.

علوی با بیان اینکه توسعه صنعت نمد به آموزش‌های تخصصی و مهارتی نیاز دارد افزود: ایجاد این دپارتمان با همکاری شهرداری شهرکرد، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، در این مرکز آموزش‌هایی در خصوص شست وشوی پشم، رنگرزی طبیعی، حلاجی پشم، نقش زنی، نمدمالی، ساخت محصولات نمدی ارائه می‌شود و خدمات مشاوره و بازاریابی نیز در برنامه فعالیت آن قرار دارد.

وی هدف از راه‌اندازی این دپارتمان را احیای هنر بومی استان، تلفیق آن با ابزار‌های نوین و تولید محصولات جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و توسعه هنر نمدمالی عنوان کرد.