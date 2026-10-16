مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های هوشمند برای مدیریت ترافیک پایتخت گفت: مدیریت ترافیک با ابزارهای انسانی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید با توسعه سامانه‌های هوشمند، داده‌های ترافیکی را به مبنایی برای تصمیم‌سازی مدیران شهری تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر اختیاری با بیان اینکه مدیریت ترافیک دیگر با ابزارهای انسانی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست، گفت: با توجه به حجم ترافیک موجود در تهران، باید از ابزارهای هوشمندی که در اختیار داریم برای مدیریت ترافیک استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله سامانه های هوشمند و پایگاه‌های داده ایجاد شده و داده‌کاوی نیز در سطوح بالاتر در حال انجام است. هدف این است که این داده‌ها بتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی برای مدیریت ترافیک شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند.

اختیاری ادامه داد: تلاش شهرداری این است که با استفاده از نرم‌افزارهای متعدد موجود، این امکان را برای مدیران ارشد شهر تهران فراهم کند تا بر مبنای اطلاعات و داده‌های دقیق، تصمیم‌های مناسب‌تری در حوزه ترافیک اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با تأکید بر ضرورت توسعه و بهینه‌سازی سامانه‌های هوشمند گفت: در کنار توسعه این سامانه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم مدیریت ترافیک شهر تهران را به شکل مؤثرتری انجام دهیم. در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات ترافیکی گفت: به‌روزرسانی دوربین‌ها و نرم‌افزارهایی که امکان بهره‌برداری مناسب از داده‌های ترافیکی را فراهم می‌کنند، ضروری است و ما نیز در همین مسیر حرکت می‌کنیم.

اختیاری درباره وضع دوربین‌های ترافیکی نیز گفت: توسعه دوربین‌های ترافیکی به‌صورت مستمر در حال انجام است و همزمان تجهیزات موجود نیز با توجه به تغییرات فناوری به‌روزرسانی می‌شوند. برخی نقاط شهر همچنان نیازمند به‌روزرسانی تجهیزات هستند که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.

برنامه‌ریزی برای نصب ۵۰۰ سامانه ثبت تخلفات در تهران

وی از برنامه‌ریزی برای نصب ۵۰۰ سامانه ثبت تخلفات در تهران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۶۸ سامانه از این تعداد نصب شده است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال تقریباً تمام شهر تحت پوشش این سامانه‌ها قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به قابلیت‌های این سامانه‌ها افزود: با توسعه شبکه دوربین‌ها می‌توان داده‌های ارزشمندی برای مدیریت سرعت در شبکه به دست آورد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اطلاعات مربوط به متوسط سرعت خودروهاست. داده‌های متوسط سرعت از اطلاعات ارزشمند برای مدیریت ترافیک محسوب می‌شوند و می‌توان از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت شبکه معابر استفاده کرد.

اختیاری در پایان تأکید کرد: اتفاقات خوبی در حوزه هوشمندسازی مدیریت ترافیک در پیش است و امیدواریم با توسعه این زیرساخت‌ها و همراهی مردم تهران، بتوانیم ترافیک را به شکلی مدیریت کنیم که شهروندان کمتر با مشکلات ناشی از آن مواجه شوند.