معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: انجمن‌های ادبی می‌توانند پس از دریافت شناسه، با ارسال طرح‌های خود به خانه کتاب و ادبیات در جشنواره ملک الشعرای بهار شرکت کنند.

غلامرضا طریقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از برنامه‌های سالانه ما، برگزاری جشنواره ملک‌الشعرای بهار است که در آن طرح‌های پیشنهادی انجمن‌های ادبی بررسی و آثار برگزیده انتخاب می‌شوند.

طریقی گفت: جشنواره ملک الشعرای بهار، علاوه بر معرفی و قدردانی از طرح‌های برگزیده، منابع مالی لازم برای اجرای طرح نیز در اختیار انجمن‌های منتخب قرار می‌گیرد تا بتوانند برنامه‌های خود را در طول سال اجرا کنند.

معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به فعالیت انجمن‌های ادبی گفت: خانه کتاب در سال‌های گذشته برای شناسایی و سامان‌دهی انجمن‌های ادبی کشور اقداماتی انجام داده و مجمع انجمن‌های ادبی نیز با مشارکت انجمن‌های ثبت‌نام‌شده شکل گرفته است.

طریقی افزود: فعالیت این حوزه در دوره‌ای، با وقفه مواجه شد؛ اما اکنون با راه‌اندازی سامانه جدید، فرایند ثبت‌نام انجمن‌ها دوباره آغاز شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: انجمن‌های ادبی می‌توانند در سامانه‌ای به نشانی anjoman.ketab.ir ثبت‌نام کنند و اطلاعات مربوط به هیئت مؤسس، محل فعالیت و مشخصات انجمن خود را ثبت و برای استفاده از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات انجمن‌ها زمینه حمایت هدفمندتر از آنها را فراهم می‌کند، گفت: پس از شناسایی انجمن‌ها، در مناسبت‌هایی مانند هفته کتاب، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، روز حافظ و روز سعدی، امکان حمایت از برنامه‌های آنها وجود دارد.

معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران درباره تعداد انجمن‌های ادبی ثبت‌شده گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ انجمن ادبی در سامانه ثبت شده‌اند که حدود هزار و ۱۰۰ انجمن از آنها فعال هستند.

طریقی افزود: حدود ۲۰۰ انجمن در سال‌های گذشته فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین حدود ۸۰۰ انجمن در شهرستان‌های مختلف و نزدیک به ۳۰۰ انجمن در استان تهران فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقش انجمن‌های ادبی در پرورش نویسندگان و شاعران گفت: انجمن‌ها می‌توانند زمینه‌ای برای رشد استعداد‌های ادبی باشند؛ زیرا افراد آثار خود را در جمع می‌خوانند، از نظر و نقد دیگران بهره می‌گیرند و به‌تدریج توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهند.

طریقی درباره انواع انجمن‌های ادبی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین گونه‌ها، انجمن‌های شعرخوانی و داستان‌خوانی است که در آنها شاعران و نویسندگان آثار خود را برای دیگران می‌خوانند و درباره آنها بحث و تبادل نظر می‌کنند.

وی افزود: گونه دیگر، انجمن‌های مرتبط با خوانش آثار کلاسیک مانند شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی و سعدی‌خوانی است که علاقه‌مندان به یک اثر ادبی مشخص را گرد هم می‌آورد.

معاون شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، گفت: در سال‌های اخیر انجمن‌های کتاب‌خوانی نیز گسترش یافته‌اند؛ در این انجمن‌ها اعضا یک کتاب مشخص را می‌خوانند و درباره موضوعات، مفاهیم و ابعاد مختلف آن گفت‌و‌گو می‌کنند.

جشنواره انجمن‌های ادبی با نام جایزه ملک‌الشعرا بهار، از اردیبهشت ۱۳۹۶ با هدف حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های موثر و خلاقانه انجمن‌های ادبی آغاز به‌کار کرده است.