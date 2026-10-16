به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش فیلم‌های سینمایی شبکه نمایش در این روز به شرح زیر است: «سرقت از یک سارق»: این فیلم به کارگردانی «دانیل کالپارسورو» و با بازی لوییس توسار و رودریگو دلاسرنا، روایتگر ماجرای یک سارق سابقه‌دار است که از سوی مأموری امنیتی وابسته به حزب رئیس‌جمهور اسپانیا برای دستبرد به یک بانک استخدام می‌شود تا هارددیسکی حاوی اطلاعات محرمانه فساد سیاسی را از صندوق امانت سرقت کند.

فیلم سینمایی «سرقت از یک سارق» ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

«خلبان»: اثر مهیج «اندرو لاو» با هنرمندی هائو اوو، هانیو ژانگ، کوان یوان و جیانگ دو، داستان تلاش نفس‌گیر خدمه و خلبان یک هواپیما در ارتفاع ۹ هزار متری است که پس از خرد شدن شیشه جلوی هواپیما، برای نجات جان مسافران و فرود ایمن مبارزه می‌کنند.

فیلم سینمایی «خلبان» ساعت ۱۹:۰۰ روی آنتن می‌رود.

«بوی خوش زندگی»: فیلم کمدی و اجتماعی ایرانی به کارگردانی ابوالحسن داوودی و با بازی علیرضا خمسه، غلامحسین لطفی، فریبرز عرب‌نیا، گوهر خیراندیش و ابراهیم آبادی، داستان دو برادر دوقلو با روحیات متفاوت را روایت می‌کند که نجات یک پیرمرد توسط یکی از آنها، زمینه‌ساز ماجرا‌ها و چالش‌های تازه‌ای می‌شود.

فیلم سینمایی «بوی خوش زندگی» ساعت ۲۱:۰۰ به نمایش درمی‌آید.

«تا سکوی قهرمانی»: فیلمی انگیزشی و زندگی‌نامه‌ای به کارگردانی چی مان وان و با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ و سندرا کوآن یو نگ، هم‌زمان با روز ملی پاراالمپیک روی آنتن می‌رود.

این اثر داستان واقعی «سو وا وایه»، قهرمان پاراالمپیک هنگ‌کنگ را روایت می‌کند که با وجود معلولیت شدید ناشی از زردی دوران نوزادی و مشکلات حرکتی، با حمایت مادرش بر محدودیت‌ها غلبه کرده و در مسابقات بین‌المللی خوش درخشیده است.

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» ساعت ۲۳:۰۰ پخش خواهد شد.