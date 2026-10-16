به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، غلام‌رضایی، مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد : این آزمون فراتر از جذب نیرو در اداره کل بهزیستی است و ۳۲ دستگاه اجرایی دیگر استان نیز موظف به اجرای این آزمون و رعایت سهمیه‌های قانونی هستند.

مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به ماده ۱۱ و ۱۵ قانون جامع حمایت از معلولین، تصریح کرد: در این فرآیند، ۸ نفر مستقیماً در بدنه اداره کل بهزیستی جذب خواهند شد، اما طبق قانون، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت سهمیه ۳۰ درصدی در پست‌های شغلی خود هستند.

حمایت از اشتغال پایدار و خوداشتغالی

غلامرضایی در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی سازمان، بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای توان‌یان تأکید کرد و گفت: «ما علاوه بر تسهیلات بانکی برای افراد دارای مدارک فنی‌وحرفه‌ای، مشوق‌های متنوعی از جمله تسهیلات خوداشتغالی و مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته‌ایم تا ورود معلولان به چرخه بازار کار تسهیل شود.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب و مناسب‌سازی محیط‌های شغلی، از اولویت‌های اصلی سازمان برای تضمین ماندگاری معلولان در مشاغل است.