به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با فرارسیدن ۲۴ مهر ماه سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، کارکنان عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن تأکید بر تداوم راه ولایت، بر پایبندی خود به ارزش‌ های انقلاب اسلامی و آرمان‌ های والای رهبر شهید تأکید کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق، با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت جامعه اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت بصیرت و تداوم مسیر آرمان‌ های انقلاب تأکید کرد و گفت: رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، محور هدایت، وحدت و انسجام ملی است و پاسداشت آرمان‌ های رهبر شهید، مستلزم شناخت صحیح اندیشه‌ ها و عمل به رهنمودهای ایشان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین عدیده با تأکید بر اهمیت بصیرت در شرایط حساس کنونی، افزود: یکی از مهم‌ ترین وظایف کارکنان نیروهای مسلح، برخورداری از شناخت عمیق نسبت به مسائل روز، حفظ هوشیاری در برابر توطئه‌ های دشمن و صیانت از وحدت و انسجام ملی است.

وی با اشاره به رسالت نهاد مقدس عقیدتی سیاسی در تبیین ارزش‌ های دینی و انقلابی، تصریح کرد: کارکنان عقیدتی سیاسی باید با بهره‌ گیری از آموزه‌ های قرآن کریم، سیره اهل‌ بیت (ع) و اندیشه‌ های رهبر شهید انقلاب، در تقویت روحیه معنوی، ارتقای آگاهی و تحکیم باورهای دینی کارکنان نقش‌ آفرینی کنند و در مسیر پاسداری از ارزش‌ های انقلاب اسلامی، مسئولیتی آگاهانه و متعهدانه بر عهده بگیرند.

عدیده با بیان اینکه حفظ وحدت، همدلی و انسجام در میان آحاد جامعه، از مهم‌ ترین عوامل عبور از دشواری‌ ها و خنثی‌ سازی توطئه‌ های دشمنان است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد با تکیه بر ایمان، هوشیاری و همبستگی، راه پرافتخار انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه دهیم.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش خاطرنشان کرد: تجدید میثاق با آرمان‌ های رهبر شهید انقلاب، تنها به بیان ارادت و برگزاری مراسم محدود نمی‌ شود، بلکه در عمل به مسئولیت‌ ها، پایبندی به ارزش‌ های اسلامی، خدمت صادقانه و تلاش برای حفظ اقتدار و امنیت کشور معنا پیدا می‌ کند.