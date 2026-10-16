به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید علی وفایی‌مقدم، فرماندار شهرستان چرام، با حضور در روستا‌های منطقه پشته زیلایی، ضمن بررسی از نزدیک وضعیت معیشتی و زیرساختی مردم، بر اولویت‌دار بودن رفع مشکلات آب، برق و ارتباطات در این مناطق تاکید کرد.

وفایی مقدم افزود: هدف از این بازدید، احصاء دقیق مشکلات و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای ارتقای وضعیت زیرساختی و معیشتی مردم شریف روستا‌های سرتاوه، آبلک، شیخ هابیل، تل سیاه، چال باغ، آب چناران و اندرون تا پل بیدانحیر بوده است.

وی در خصوص وضعیت پل بیدانحیر افزود: با توجه به تکمیل عملیات احداث پل، تنها بخش کوچکی از آن در محدوده استحفاظی شهرستان کهگیلویه نیازمند خاک‌ریزی است که در این راستا هماهنگی‌های لازم با فرمانداری شهرستان کهگیلویه صورت گرفته و این عملیات در اسرع وقت انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تامین آب شرب، تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم از جمله لوله‌گذاری انجام شده است و با هماهنگی آبفای استان، نصب ترانس و راه‌اندازی پمپاژ در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق خواهد شد تا مشکل آب آشامیدنی منطقه مرتفع گردد.

فرماندار شهرستان چرام همچنین در زمینه رفع مشکلات ارتباطات و آنتن‌دهی در منطقه پشته زیلایی گفت: رایزنی‌های لازم با شرکت مخابرات و اداره‌کل فناوری اطلاعات استان در جریان است و این موضوع نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دارد.