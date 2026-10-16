نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در پیامی، ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را به جامعه پزشکی، درمانی و پرستاران سخت‌کوش، متعهد و صبور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت الله ناصری در پیامی ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را به جامعه پزشکی، درمانی و پرستاران سخت‌کوش، متعهد و صبور تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

انتخاب میلاد مسعود حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) اسوه صبر و استقامت به عنوان «روز پرستار»، مدال افتخاری زرین بر سینه مردان و زنان غیوری است که در کسوت مقدس پرستاری، با قلبی مالامال از عطوفت و دست‌های پرمهر، تسکین‌بخش آلام دردمندان و بیماران هستند.

پرستار، نه تنها مراقب جسم رنجور بیمار، بلکه التیام‌بخش روح و روان اوست و در مسیر دشوار و مقدس، پا در جای پای زینب کبری (س) می‌گذارد که خود پرستار زخم‌دیدگان و بازماندگان کاروان کربلا بود.

شغل شریف پرستاری، تداعی‌گرِ تجلیِ مخلصانه رحمتِ الهی و دمیدنِ روحِ تسکین بر کالبدِ رنجورِ بیماران است؛ پیشه‌ای که به تعبیرِ دقیقِ بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، «رحمتی است از ناحیه خداوند متعال» و بر دوشِ کسانی نهاده شده که با مجاهدتِ خاموش، پاسدارِ سلامتِ جامعه‌اند. همچنین، این سنگرِ خدمت، موردِ عنایت، تأکید و تفقدِ ویژه رهبر شهید امام خامنه‌ای (قدّس ا‌لله نفسه الزّکیّة) قرار داشته و ایشان از این قشرِ خدوم با عناوینِ بلندی، چون فرشتگانِ رحمت و مظهرِ شفقت یاد کرده‌اند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مدافع سلامت و تمامی شهدای عرصه بهداشت ودرمان، فرارسیدن میلاد فرخنده عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را به محضر ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)، ملت شریف ایران و به‌ویژه جامعه پزشکی، درمانی و پرستاران سخت‌کوش، متعهد و صبور کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند سبحان، توفیق روزافزون، سلامتی، سربلندی و دوام توفیقات تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مدافعان سلامت جامعه را در سایه‌سار توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد