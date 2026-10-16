جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری برای ترویج فرهنگ ایمنی، نوع‌دوستی و افزایش آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث، اجرای گسترده طرح ملی «ماهر» را در مدارس و مراکز آموزشی سراسر استان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ این طرح با هدف آموزش مهارت‌های امدادی، اصول پناه‌گیری در برابر زلزله و آشنایی با فعالیت‌های بشردوستانه، در مدارس مختلف شهرستان‌های لردگان، کیار، فارسان، بن، شهرکرد، اردل و سایر نقاط استان اجرا شد.

در برخی از مدارس از جمله مدارس شهرستان لردگان، کیار و فارسان، علاوه بر آموزش‌های عملی، با نصب بارکد عضویت شبکه «هلالیتا» و معرفی طرح «هر مدرسه، یک آموزیار»، تلاش شد تا پیوند میان دانش‌آموزان و جمعیت هلال‌احمر مستحکم‌تر شود.

همچنین در مهدکودک‌های استان (از جمله شهر کاج و اردل)، فعالیت‌های ویژه با محوریت آموزش مفاهیم پایه ایمنی و ترویج فرهنگ مهربانی به کودکان کوچک‌تر ارائه شد.