به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی خضریان با اشاره به وضعیت تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد: از نظر تاب‌آوری، مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور، کالا‌های اساسی و غذای مردم است. در حال حاضر نه‌تنها ذخایر کالا‌های اساسی به حد کفایت رسیده، بلکه با توجه به شرایط جنگی، دولت حدود ۲۰ درصد بیش از حد کفایت پیش‌بینی‌شده، ذخایر ایجاد کرده است؛ بنابراین انبار‌های کشور بیش از آن چیزی که در برنامه دیده شده بود، پر شده‌اند.

وی ادامه داد: کشور ما در بسیاری از بخش‌های تولید مواد غذایی، به تدبیر امام شهیدمان، به خودکفایی رسیده و در این بخش‌ها نیازی به واردات ندارد. از این رو، تاب‌آوری کشور در موضوع کالا‌های اساسی در شرایط کاملاً مطلوبی قرار دارد. در خصوص درآمد‌های ارزی نیز شرایط کشور مطلوب است.