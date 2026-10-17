به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مرحله پانزدهم طرح سراسری واکسیناسیون رایگان طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل با ایمن‌سازی نزدیک به یک میلیون و ۳۸۰ هزار قطعه طیور در سطح ۷۴۳ روستای استان اصفهان و با هم‌افزایی نیرو‌های آموزش‌دیده بسیج مهندسین پایان یافت.

مرتضی نساجی رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل با هدف پیشگیری از شیوع این بیماری، در سطح ۲۸ شهرستان و ۷۴۳ روستای استان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به جزئیات اجرای طرح بیان کرد: در این مرحله، عملیات مایه کوبی با تلاش اکیپ‌های بخش خصوصی دامپزشکی و با همکاری نیرو‌های آموزش‌دیده بسیج مهندسین اجرا شد و در مجموع یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۵۰ قطعه طیور بومی و روستایی تحت پوشش کامل واکسیناسیون قرار گرفتند.

رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با تأکید بر حساسیت و اهمیت راهبردی مقابله با بیماری نیوکاسل تصریح کرد: نیوکاسل از جمله بیماری‌های واگیر و خسارت‌بار در جمعیت پرندگان به شمار می‌رود که در صورت بروز و شیوع، خسارات اقتصادی سنگینی را به صنعت مرغداری تحمیل می‌کند و موجب تلفات بالا می‌شود؛ از همین رو ایمن‌سازی پرندگان روستایی به عنوان یک سد دفاعی و بیولوژیک در برابر نفوذ بیماری به مزارع صنعتی نقش ایفا می‌کند.

نساجی یادآور شد: اجرای دقیق و بهنگام برنامه‌های واکسیناسیون به همراه رعایت جدی ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی در واحد‌های پرورشی، موثرترین ابزار در مهار چرخش ویروس و کاهش آسیب‌های اقتصادی صنعت طیور است.

رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در پایان گفت: استان اصفهان یکی از قطب‌های اصلی و استراتژیک پرورش طیور در کشور است و اداره کل دامپزشکی با اجرای مستمر برنامه‌های پیشگیرانه، رصد، پایش میدانی و مراقبت‌های فعال، حفظ پایدار سلامت گله‌ها و امنیت غذایی را با جدیت دنبال می‌کند.