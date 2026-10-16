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تیم نساجی مازندران در شهرآورد شمالی هفته سوم لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور به مهمانش ملوان بندرانزلی باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نساجی مازندران در این بازی که در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ برگزار شد با یک گل مغلوب ملوان بندرانزلی شد.
نماینده مازندران پس از کسب یک برد و یک تساوی، اولین شکست فصل را در این بازی خانگی پذیرفت.
علی بیگ علیزاده زننده تنها مسابقه حساس تیمهای نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی بود.
در پایان مسابقات هفته سوم گروه نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، ملوان بندرانزلی با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
نساجی مازندران هم با ۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر از پارس جنوبی جم، جایگاه چهارم را در اختیار دارد.
۹ تیم در گروه سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور حضور دارند.