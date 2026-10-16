حدنصاب جهانی کباده‌زنی با کباده ۸۰ کیلوگرمی و اجرای ۶ حرکت، به نام پهلوان رسول حجرگشت در شهرستان نظرآباد ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، رئیس ورزش‌های همگانی جهانی تافیسا، گفت : پهلوان رسول حجر گشت ،در سالن ورزشی فلق شهرستان نظرآباد موفق شد کباده ۸۰ کیلوگرمی را ۶ بار به حرکت درآورد و این حدنصاب را به نام خود ثبت کند.

حمید قلی‌زاده با اشاره به معیارهای ثبت این حدنصاب گفت: سن، قد و وزن ورزشکار و همچنین وزن کباده، از شاخص‌های مؤثر در ارزیابی و ثبت این رکورد است.

ثبت این حدنصاب به نام پهلوان رسول حجرکش، فرصتی برای معرفی توانمندی ورزشکاران ایرانی در رشته ورزش زورخانه‌ای و پاسداشت فرهنگ پهلوانی است؛ فرهنگی ریشه‌دار که قدرت جسمانی را با جوانمردی، اخلاق و فروتنی پیوند می‌دهد.