به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه لوپاریزین، اداره پلیس پاریس روز پنجشنبه اعلام کرد: از زمان آغاز جنبش اعتراضی دانش‌آموزان دبیرستانی، ۱۲۶۰ نفر که ۸۶ درصد آنها زیر سن قانونی هستند، در منطقه شهری پاریس دستگیر شدند.

طبق آمار اداره پلیس پاریس، ۲۸۶ افسر پلیس و ژاندارم و همچنین ۱۳ نفر از کارکنان آموزش ملی نیز در این ناآرامی‌ها زخمی شده‌اند. این اداره اعلام کرد: «خشونت در حال تکرار و تشدید است، تشدید خشونت در چند هفته گذشته را نمی‌توان کم اهمیت جلوه داد.»

به گزارش پلیس، تنها در روز سه شنبه، ۷۱ مأمور پلیس و ژاندارم زخمی شدند، دو نفر همان شب تحت عمل جراحی قرار گرفتند و حدود ۱۰ نفر به بیمارستان منتقل شدند.