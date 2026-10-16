به منظور آشنایی شهروندان با مراحل احراز هویت و ثبت رأی الکترونیک، مانور آموزش همگانی انتخابات در روز جمعه ۲۴ مهرماه در محل برگزاری نماز جمعه فیروزکوه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه دستگاه احراز هویت و صندوق الکترونیک مستقر خواهد شد و مراحل رأی‌گیری به‌صورت عملی برای نمازگزاران تشریح می‌شود تا شهروندان پیش از برگزاری انتخابات، با روند کار تجهیزات و شیوه رأی‌گیری الکترونیک آشنا شوند.

این مانور در راستای آمادگی برای هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اجرا می‌شود. از نمازگزاران درخواست می‌شود برای مشارکت در این برنامه آموزشی، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

این فرآیند صرفاً جنبه آموزشی دارد و به معنای ثبت رأی واقعی نیست.