برگزیدگان نخستین جشنواره ادبی - هنری «اردبیل دیار احساس، ایمان و احسان» طی آیینی با حضور قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، مسئولان استان، اهالی هنر و ادب و جمعی از فرهیختگان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل روز پنجشنبه در این آیین با اشاره به استقبال بسیار خوب هنرمندان و ادیبان از نخستین جشنواره ادبی - هنری «اردبیل دیار احساس، ایمان و احسان» گفت: در مجموع ۵۵۸ اثر فاخر توسط ۲۳۵ ادیب، هنرمند و فرهیخته به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

علیرضا حسین نژاد افزود: این رویداد ادبی و هنری در محور‌های ادبیات (شامل شعر و داستان)، هنر‌های دیجیتال (شامل موشن‌گرافی و اینفوگرافی)، سینمای کوتاه (شامل فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند) و بخش مردمی با محور موبایل‌گرافی و ثبت تصاویر از جلوه‌های احسان و مهربانی در جامعه برگزار شد.

وی اظهار کرد: در بخش داستان ۸۸ اثر، در بخش شعر ۹۴ اثر، در بخش موشن‌گرافی و اینفوگرافی ۷۳ اثر، در بخش موبایل‌گرافی ۲۳۰ اثر و در بخش فیلم کوتاه ۷۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

دبیر نخستین جشنواره ادبی - هنری «اردبیل دیار احساس، ایمان و احسان» با بیان اینکه برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این جشنواره بیش از ۲۸۰ نفر ساعت جلسات هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری شد و داوران بیش از ۱۱۵ نفر ساعت برای بررسی دقیق و عالمانه آثار ارسالی وقت صرف کردند، اضافه کرد: آثار ارسالی توسط ۱۵ داور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نفرات برتر هر بخش مشخص شد.

حسین نژاد گفت: علیرغم تمرکز اولیه بر ظرفیت‌های استانی و محدود بودن تبلیغات و اطلاع رسانی به گستره استانی، آثاری از دیگر استان‌ها از جمله ایلام، فارس، تهران، زنجان، خوزستان، کرمان، گلستان و گیلان نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بیانگر عمق نفوذ این گفتمان متعالی در سراسر کشور است.

وی با تاکید بر اینکه «احساس، ایمان، احسان» کلیتی به‌هم‌پیوسته است، ادامه داد: در این جشنواره تلاش شد پیوند این سه مفهوم در قالب آثار هنری و ادبی و در راستای ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و نوع دوستی به تصویر کشیده شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره بر ضرورت ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری گفت: در رسالت امدادگری احسانی ماندگار است که به باور عمومی جامعه تبدیل شود و زمانی تحول‌آفرین خواهد بود که به مسئولیتی اجتماعی و میثاقی همگانی بدل شود.

حسین نژاد افزود: برای تحقق این امر، به زبان پویای جامعه نیاز داریم و چه زبانی بهتر از هنر که بتواند مفاهیم ارزشمند انسانی را به شیوه‌ای اثرگذار به مخاطبان منتقل کند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره ادبی - هنری «اردبیل دیار احساس، ایمان و احسان» اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد، گشودن دریچه‌ای نو به‌سوی ظرفیت‌های هنری استان برای تولید آثاری در تراز فرهنگ غنی این خطه بود.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با تقدیر از از هنرمندان شرکت‌کننده در این جشنواره بیان کرد: حضور پرشور، متعهدانه و ژرف‌اندیشانه هنرمندان در این رویداد نشان داد که پیوند میان خلاقیت‌های هنری و ارزش‌های فرهنگی می‌تواند روحی تازه در کالبد این مرز و بوم بدمد.

حسین نژاد با اشاره به پیشینه تاریخی مردمان استان اردبیل در کار‌های خیر و دستگیری از همنوعان اضافه کرد: مردان بی‌ادعا و نیک نام زیادی در طول تاریخ در این دیار زیسته و در گمنامی خدمات ارزشمندی به همنوعان به ویژه فقرا و تهیدستان انجام داده‌اند که هریک الگوی مناسبی برای جامعه هستند.

وی ادامه داد: اختتامیه جشنواره پایان کار نیست، بلکه آغاز عهدی مشترک برای امتداد بخشی به پیوند سنگر خدمت و محراب هنر می‌باشد تا با همدلی و اتحاد اردبیل را بیش از پیش به جایگاه شایسته خود به عنوان نماد و قله ایمان و احسان در کشور برسانیم.

دبیر نخستین جشنواره ادبی - هنری «اردبیل دیار احساس، ایمان و احسان» از قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خواست، با نگاه وسیع و حمایتی خویش زمینه ملی شدن این جشنواره را فراهم آورده و با استقرار دبیرخانه دایمی در اردبیل موافقت شود، تا این نهضت فرهنگی به جریانی فراگیر در سطح کشور تبدیل شود