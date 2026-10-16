به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: در راستای برخورد با خودرو‌های شوتی و مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران کلانتری ۱۴ اسفدن این شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا فولادی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی دربازرسی از این خودرو، مقدار ۴۵۰ لیتر بنزین قاچاق کشف و ضبط کردند که در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی و موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.