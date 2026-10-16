رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، از ایثار و مجاهدت پرستاران در شرایط دشوار، به‌ویژه جنگ تحمیلی دوم و سوم قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار، ضمن تجلیل از ایثار و مجاهدت پرستاران در شرایط دشوار، به‌ویژه جنگ تحمیلی دوم و سوم، حضور فداکارانه آنان در کنار بیماران را جلوه‌ای از روحیه زینب‌گونه دانست و با تأکید بر نقش‌آفرینی آگاهانه و دشمن‌شکن زنان ایران اسلامی در عرصه مقاومت و دفاع از عزت و استقلال کشور، یاد و نام شهدای پرستار را گرامی داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

متن پیام به این شرح است:

بیست‌وچهارم مهرماه، سالروز میلاد فرخنده بانویی است که در مکتب عاشورا، درس ایستادگی در برابر ظلم، صلابت در برابر دشمن و پاسداری از حقیقت در سخت‌ترین شرایط را به جهانیان آموخت؛ حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، بانویی که عظمت روح، ژرفای ایمان و استواری اراده‌اش، او را به الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها، به‌ویژه زنان مؤمن و آگاه، تبدیل کرد. نام بلند این بانوی بزرگ، یادآور پیوند ناگسستنی صبر و شجاعت، مهر و مقاومت، و رسالت انسانی و مسئولیت اجتماعی است؛ همان ارزش‌هایی که در سیمای پرستاران فداکار و خدمتگزار جلوه‌ای روشن و الهام‌بخش دارد.

روز پرستار، فرصتی برای پاسداشت مقام انسان‌هایی است که دانش و تخصص را با عطوفت و تعهد درهم می‌آمیزند و در دشوارترین لحظات زندگی، پناه و امید بیماران می‌شوند. پرستاری، تنها مراقبت از جسم رنجور انسان نیست؛ التیام‌بخشیدن به دل‌های نگران، دمیدن روح امید در جان‌های خسته و ایستادن در کنار انسان در لحظاتی است که بیش از همیشه به حمایت، آرامش و همدلی نیاز دارد. پرستاران در روز‌های عادی و به‌ویژه در هنگامه بحران‌ها، با حضور مسئولانه و فداکارانه خود نشان می‌دهند که رسالت خدمت، با دشواری‌ها متوقف نمی‌شود و تعهد به نجات جان انسان‌ها، از مرز‌های آسایش و امنیت فردی فراتر می‌رود.

در این میان، الگوگیری از سیره زینب‌گونه حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، جلوه‌ای فراتر از صبر بر مصیبت و تحمل دشواری‌ها دارد؛ این سیره، دعوتی به حضور آگاهانه، مسئولانه و اثرگذار در میدان‌های دفاع از حق، صیانت از کرامت انسانی و مقابله با ظلم و تجاوز است. زنان مؤمن، بصیر و شجاع ایران اسلامی نیز با الهام از این الگوی بزرگ، در صحنه‌های مواجهه با دشمنان، حضوری عزتمندانه و دشمن‌شکن داشته‌اند؛ حضوری که از سنگر خانواده و تربیت نسل مؤمن و مقاوم تا میدان خدمت، امداد، درمان، آگاهی‌بخشی و دفاع از هویت و استقلال ملی امتداد یافته است. این حضور آگاهانه، نشان می‌دهد که زن ایرانی نه در حاشیه تحولات، بلکه در متن حوادث و در خط مقدم پاسداری از ارزش‌ها و منافع ملت، نقشی تعیین‌کننده و انکارناپذیر ایفا می‌کند.

در روز‌های دشوار جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز پرستاران و کادر درمان کشور، با حضور مؤثر در مراکز درمانی و خدمت‌رسانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان، جلوه‌ای دیگر از این روحیه زینب‌گونه را به نمایش گذاشتند. مجاهدت پرستاران، یادآور این حقیقت است که مقاومت تنها در میدان رویارویی نظامی معنا نمی‌یابد؛ هر جا که انسانی برای نجات جان دیگری، کاستن از رنج هم‌وطنان و حفظ امید در دل بحران به میدان می‌آید، جلوه‌ای از ایستادگی و مسئولیت‌پذیری در برابر دشواری‌ها متجلی می‌شود.

در این مناسبت فرخنده، یاد و نام شهدای والامقام پرستار و کادر درمان را با احترام و افتخار گرامی می‌داریم؛ عزیزانی که در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از جان انسان‌ها، جان خویش را نثار کردند و با خون پاک خود، منزلت خدمت و معنای والای فداکاری را جاودانه ساختند. تکریم این شهیدان و خانواده‌های صبور آنان، تنها ادای دین به گذشته نیست؛ تجدید عهدی است با آرمان‌های بلند انسانی و اسلامی و تأکیدی بر ضرورت پاسداشت مقام کسانی که در دشوارترین شرایط، از مسئولیت خویش شانه خالی نکردند.

اینجانب، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار به تمامی پرستاران شریف و فداکار کشور، از تلاش‌های ارزشمند و خدمات خالصانه آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین، حضور آگاهانه و نقش‌آفرینی عزتمندانه زنان ایران اسلامی در صحنه‌های دفاع از حقیقت، مقاومت در برابر دشمن و پاسداری از عزت و استقلال کشور را ارج می‌نهم و امیدوارم سیره روشنگر حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، همچنان چراغ راه نسل‌های امروز و فردا در مسیر ایمان، آگاهی، ایثار و ایستادگی باشد.

از درگاه خداوند متعال، برای جامعه شریف پرستاری، سلامتی، عزت، آرامش، توفیق روزافزون و اجر الهی، و برای شهدای والامقام، علو درجات و هم‌نشینی با اولیای الهی را مسئلت دارم.