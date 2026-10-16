استاندار کرمانشاه گفت: حمایت از ایده‌های نو، رفع موانع فعالیت‌های دانش‌بنیان و فراهم‌کردن زمینه حضور نخبگان در فرایندهای تصمیم‌گیری از اولویت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با نخبگان و استعدادهای برتر استان، با اشاره به جایگاه علم و دانش در پیشرفت جوامع افزود: سرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه هر جامعه است و نخبگان با برخورداری از توان فکری و علمی می‌توانند مسیر توسعه را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی و اجتماعی تغییر دهند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تبدیل دانش به دستاوردهای عملی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از توان علمی نخبگان است.

حبیبی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید پذیرای ایده‌های نو و راهکارهای علمی باشند، گفت: اگر طرحی از سوی نخبگان ارائه شود که بتواند کیفیت خدمات، سرعت انجام امور یا شیوه فعالیت یک دستگاه را بهبود دهد، باید مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.

وی افزود: صرف بیان مشکلات برای حل مسائل جامعه کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ارائه راهکارهای عملی و قابل اجراست.

استاندار کرمانشاه گفت: انتظار می‌رود نخبگان با شناسایی گره‌های موجود در بخش‌های مختلف و ارائه طرح‌های اثربخش، در مسیر حل مسائل و پیشرفت استان نقش‌آفرینی کنند و مدیریت استان نیز زمینه لازم را برای استفاده از این ظرفیت فراهم سازد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به تعیین رئیس بنیاد نخبگان استان اشاره کرد و گفت: در انتخاب رئیس بنیاد، تلاش شد فردی جوان، دارای جایگاه علمی مناسب و برخوردار از شناخت کافی نسبت به دغدغه‌های جامعه نخبگانی انتخاب شود.

حبیبی با اعلام اینکه رئیس بنیاد نخبگان استان در جلسات و کارگروه‌های مهم مدیریتی حضور خواهد داشت، اظهار کرد: رئیس بنیاد نخبگان به نمایندگی از جامعه نخبگانی می‌تواند در جلساتی مانند شورای برنامه‌ریزی، شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری و شورای اداری استان حضور داشته باشد تا مسائل و پیشنهادهای این قشر به‌صورت مستقیم در فرایند تصمیم‌گیری مطرح و پیگیری شود.